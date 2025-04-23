İtalya'da 8 Türkiye vatandaşı göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı

İtalya'da 8 Türkiye vatandaşının, göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alındığı açıklandı.

İtalyan polis yetkililerince yapılan açıklamada, göçmenleri Balkan rotası üzerinden Batı Avrupa ülkelerine götüren suç örgütünün üyesi olmakla suçlanan 8 Türkiye vatandaşının, ülkenin Slovenya sınırına yakın Trieste kentinde yapılan kontrollerde yakalandığı belirtildi.

Açıklamada şüphelilerin, Sırbistan veya Bosna Hersek'e havayoluyla gelen 52 kişiyi, suç örgütünün Almanya'daki ortaklarından kiralanan otomobil veya minibüslerle ve küçük gruplar halinde başta Almanya olmak üzere Batı Avrupa ülkelerine götürmeye çalıştıkları, İtalya'nın ise sadece bir geçiş rotası olduğu bildirildi.

Şüphelilerin, göçmenlerden 4 ila 6 bin avro ücret aldıkları, Bulgaristan, Bosna Hersek, Almanya ve Baltık ülkelerinde de irtibatta oldukları kişiler bulunduğu kaydedildi.

Operasyona ilişkin soruşturmanın, geçen haftalarda Trieste'de yapılan sınır kontrollerinde, bazı Türkiye vatandaşlarının, Çin ve Türkiye uyruklu bazı göçmenleri taşırken yakalanmalarının ardından açıldığı bildirildi.