İtalya'da aşırı sıcak nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti

İTALYA, (DHA) - İTALYA'da aşırı sıcak hava sebebiyle 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İtalya’nın güneydeki Palermo kentinde kalp rahatsızlıkları olduğu belirtilen 53 yaşındaki bir kadının dün hayatını kaybettiği açıklandı. Bir diğer ölüm haberi ise ülkenin kuzeyindeki Bologna'dan geldi. Kent yakınlarında bir otopark şantiyesinde çalışan 47 yaşındaki göçmen kökenli bir kişinin sıcak hava nedeniyle hayatını kaybettiği aktarıldı.

İtalya genelinde aşırı sıcak sebebiyle rahatsızlananların ve acil servislere sıcak çarpması şikayetiyle başvuranların sayısının arttığı kaydedildi.

Floransa ile Bergamo kentlerinde ise yoğun elektrik tüketimi ve sıcağın da etkisiyle kabloların aşırı ısındığı, bunun da iki kentte elektriklerin bir süre kesilmesine yol açtığı bildirildi.

İtalya’da bugün için 18 kentte yüksek sıcaklıklar dolayısıyla ‘kırmızı alarm’ ilan edildi.