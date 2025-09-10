İtalya'da aşırı yağış, Elba Adası'nda sel ve taşkınlara yol açtı

ROMA (AA) - İtalya'nın batısındaki Elba Adası'nda aşırı yağışlar nedeniyle sel ve taşkınların yaşandığı belirtildi.

Şiddetli yağış ve fırtına, özellikle ülkenin batı, kuzey ve orta kesiminde günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Elba Adası'nda dün öğleden sonra başlayan ve gece boyunca etkisini gösteren şiddetli yağış nedeniyle özellikle Portoferraio kentinde çok sayıda sel ve taşkınlar yaşandı, araçlar sular altında kaldı.

Aşırı yağış, adanın farklı noktalarında toprak kaymalarına ve yolların kapanmasına neden olurken, yaklaşık 200 kişi adada mahsur kaldı.

Ülkenin kuzeyindeki diğer bölgeler de aşırı yağıştan olumsuz etkilendi.

Como kentinde de şiddetli yağış nedeniyle bazı sokaklar suyla kaplandı. Bu nedenle, risk altında olan 26 kişi itfaiyenin yardımıyla evlerinden tahliye edildi.

Milano ile Lecco kentleri arasındaki demir yolunda da bir facianın eşiğinden dönüldü.

Banliyö seferini yapan bir tren, aşırı yağışlar nedeniyle demir yolunun altında toprak kayması neticesinde oluşan çukura kısa mesafe kala durabildi. İtfaiye, demir yolunda önlem aldı.

Bergamo kentinde de alt geçitlerin sel sularıyla dolmasından dolayı trafik akışı durma noktasına geldi.

Veneto'da da Bölgesel Yönetim Başkanı Luca Zaia, bölgelerine gece boyunca yağan şiddetli yağmur nedeniyle zor durumda kalanlara itfaiye ve sivil savunma görevlilerinin yardım ettiğini açıkladı.

Bu arada Sivil Savunma Ajansı, ülkenin kuzeyindeki Lombardiya, Friuli-Venezia Giulia ile orta kesimindeki Toskana, Umbria ve Lazio olmak üzere 5 bölge için "turuncu" kodla aşırı yağış uyarısı vererek, bu bölgelerde yaşayanları uyardı.