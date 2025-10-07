İtalya'da atık operasyonu: Türkiye’ye yasa dışı olarak gönderilmek istenen 370 ton atık ele geçirildi

İtalya’nın Napoli kentinde gerçekleştirilen büyük çaplı operasyonda, Türkiye’ye yasa dışı şekilde gönderilmek istenen 370 ton tehlikeli atık ele geçirildi. Konteynerde kentsel katı atıklar, kullanılmış yağ filtreleri, lastikler, elektrik kabloları ve arıtılmamış araç parçaları bulundu, bir kişi tutuklandı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Napoli Ekolojik Operasyon Birimi (NOE) Carabinieri tarafından yürütülen büyük çaplı bir operasyonda, Türkiye’ye yasa dışı olarak gönderilmek istenen 370 ton atık ele geçirildi.

Denetim, sınır ötesi sevkiyatların kontrolü kapsamında bir liman terminalinde başlatıldı. Campania bölgesindeki Caivano merkezli bir şirket tarafından üretilen ve Türkiye’nin İzmir kentindeki bir çelik fabrikasına gönderilen demir hurda sevkiyatından şüphelenen NOE ekipleri, Campania Bölgesel Çevre Koruma Ajansı (ARPA) teknik desteğiyle kapsamlı bir soruşturma yürüttü.

İncelemelerde, kentsel katı atıklar, odun, kullanılmış yağ filtreleri, pil parçaları, arıtılmamış araç parçaları (devre kartları ve mekanik parçalar), lastikler, elektrik kabloları ile yağ ve gres kalıntıları içeren ambalajlar gibi tehlikeli atıkların konteynerde yer aldığı tespit edildi.

Operasyonda, San Giuseppe Vesuviano’dan bir kişi tutuklandı. Şüpheli, söz konusu maddelerin “ham madde” olduğunu iddia etti.