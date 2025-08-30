İtalya'da Başbakan Meloni dahil kadınları hedef alan siteye soruşturma

İtalya’da, aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu çok sayıda kadının fotoğraflarını izinsiz alıp tahrif ederek cinsiyetçi şekilde paylaşan bir internet sitesine yönelik soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Başbakan Giorgia Meloni ve kardeşi Arianna Meloni’nin yanı sıra, ana muhalefetteki Demokratik Parti (PD) lideri Elly Schlein başta olmak üzere sanat camiasından ünlü kadınların da fotoğraflarının tahrif edilerek yayımlandığı site, ülkede gündem oldu.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, İtalyancada vajina için kullanılan argo bir terimden türetilen “Phica” adını taşıyan site, aralarında ünlülerin de bulunduğu çok sayıda kadının fotoğraflarını izinsiz alıp tahrif ederek yayınladı. Bazı kadınların durumu fark edip polise şikayette bulunmasıyla olay ortaya çıktı.

700 BİNDEN FAZLA ÜYESİ VAR

700 binden fazla üyesi olduğu belirtilen söz konusu site, şikayetler üzerine kapatıldı.

Roma Cumhuriyet Başsavcılığı, bu site ve yöneticilerine yönelik ülke genelinde adli soruşturma başlattı. Corriere della Sera gazetesinin soruşturmaya ilişkin haberinde, sitenin yöneticisinin bir İtalyan olduğu ve sitenin sunucularının yurt dışında olduğu aktarıldı.

MELONİ: YAŞANANLARDAN İĞRENİYORUM

Başbakan Meloni, Corriere della Sera gazetesine konuya ilişkin yaptığı açıklamada da “Yaşananlardan iğreniyorum. Bu forumun yöneticileri ve kullanıcıları tarafından mahremiyeti ihlal edilen, hakarete uğrayan ve rencide edilen tüm kadınlara dayanışmamı ve desteğimi belirtmek istiyorum" dedi.

Meloni, 2025 yılında bir kadının onurunu bu şekilde çiğnemeyi ve hedef almayı meşru görenlerin olmasının üzücü olduğunu ifade ederek, sorumluların en kısa sürede tespit edilip en sert cezaları almasını umduğunu dile getirdi.

Aile ve Fırsat Eşitliği Bakanı Eugenia Roccella da yaptığı açıklamada, hükümetin “Phica” gibi cinsiyetçi internet sitelerine karşı yakında katı önlemler alacağını söyledi.

PD'nin Avrupa Parlamentosu Milletvekili Alessandra Moretti de bir sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, söz konusu sitede yıllardır farklı mecralardan alınan görsellerin paylaşıldığını ve bunu daha önce de ihbar ettiğini belirterek, "Tecavüz ve şiddeti kışkırtan bu tür siteler kapatılmalı ve yasaklanmalıdır" diye konuştu.

Ülkede geçen hafta da bazı erkeklerin eşlerinin mahrem fotoğraflarını paylaştığı ortaya çıkan, ABD merkezli sosyal medya platformu Facebook’taki “Mia Moglie (Karım)” isimli çevrim içi grup da kapatılmıştı.

Facebook'un sahibi Meta şirketi de cinsellikle ilgili kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 'Mia Moglie' adlı grubu Facebook’tan kaldırdıklarını açıklamıştı.