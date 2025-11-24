İtalya'da bölgesel seçimler sona erdi: Sol ve sağ bölgelerini korudu

İtalya'nın üç büyük bölgesinde dün ve bugün yapılan bölgesel seçimlerde, iktidardaki sağcı ittifak elindeki Veneto Bölgesi'ni, muhalefetteki sol ittifak Campania ve Puglia bölgelerini yeniden kazandı.

Ülkenin ikisi güneyde, biri kuzeyde üç büyük bölgesinde yaşayan ve yaklaşık 11 milyon seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu bölgesel seçimler, bugün sonuçlandı.

Oy verme işlemlerinin yerel saatle 15.00'te (TSİ 17.00) sona erdiği üç bölgede oy sayım işlemine geçildi.

İtalyan ANSA ajansının paylaştığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre, iktidardaki sağcı ittifak elindeki Veneto Bölgesi'ni yeniden kazanırken, muhalefetteki sol ittifak Campania ile Puglia bölgelerinden zaferle çıktı.

Sağcı ittifak 30 yıla yakındır yönettiği ve "kalesi olan" Veneto Bölgesi’nde Alberto Stefani'nin yüzde 64'lük oy oranıyla kazandı. 33 yaşındaki Stefani, bu seçimi kazanarak "en genç Bölgesel Yönetim Başkanı" oldu.

Campania Bölgesi'nde de sol ittifak, eski Temsilciler Meclisi Başkanı Roberto Fico ile bu bölgeyi yeniden kazandı. Yüzde 61'lik oy oranı yakalayan Fico, rakibi sağ ittifakın adayı Dışişleri Bakan Yardımcısı Edmondo Cirielli'nin önünde zafer kazandı.

Sol ittifak, ülkenin güneydoğusundaki Puglia Bölgesi'nde de iktidarını sürdürecek. Yüzde 65'lik oy oranı yakalayan eski Bari Belediye Başkanı Antonio Decaro, sağ ittifakın adayı iş insanı Luigi Lobuono karşısında seçimi açık farkla kazandı. Böylece her iki ittifak da ellerindeki bölgelerde yönetimde kalmış oldu.

20 idari bölge yönetimi bulunan İtalya'da bu sene, yerel halk 6 bölgede seçimler için sandığa gitti. Bu seçimlerde, ülkede iktidarda olan sağcı ittifak, Marche, Calabria, Veneto bölgelerini; sol ittifak Toskana, Puglia ve Campania bölgelerini elinde tutmaya devam etti.

ÜÇ BÖLGEDE DE SEÇİMLERE KATILIM DÜŞTÜ

Üç bölgede de seçimlere katılım düzeyi, önceki seçimlere göre düşük çıktı. Campania'da kayıtlı seçmenlerin sadece yüzde 44’ü sandığa giderken, bu oran 5 yıl önceki son seçime göre 11 puanlık bir düşüşe denk geldi.

Puglia'da ise seçmenlerin sadece yüzde 41’i sandığa giderken, 5 yıl öncekine göre fark 14 puandan fazla oldu.

Veneto'da ise katılım 16,5 puanlık bir düşüşle yüzde 44,6 oranında gerçekleşti.

Sol ittifakın çatı partisi Demokrat Partinin (PD) lideri Elly Schlein, merkez sol ittifakının birleştiğinde kazandığını ve Puglia ve Campania'da görüldüğü gibi ezici bir üstünlük sağladığını söyledi.