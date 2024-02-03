İtalya'da çiftçiler, AB'nin tarım politikalarını protesto etmeyi sürdürüyor

İtalya'da çiftçiler, Avrupa Birliği'nin (AB) tarım politikalarını protesto etmeyi sürdürürken, eylemlerini başkent Roma'ya taşımaya hazırlanıyor.

AB'nin "Yeşil Mutabakat" programı başta olmak üzere tarım politikalarına ve sektördeki fiyat artışlarına tepki gösteren İtalyan çiftçilerin protestoları, ülkenin kuzeyinden güneyine irili ufaklı eylemlerle devam ediyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, başkent Roma'ya 1 saat mesafedeki Orte beldesine traktörleriyle gelen çiftçiler, saman balyalarıyla yolları kapatmaya çalıştı ancak güvenlik güçleri buna izin vermedi.

Çiftçiler, Orte dışında bugün Milano yakınlarındaki Melegnano beldesinde, Caserta, Udine, Viterbo ve Napoli yakınlarındaki Santa Maria Capua Vetere'de traktörleriyle eylem yaptı.

- Çiftçilerden Roma'ya yürüyüş sinyali

Bazı çiftçiler, tepkilerini göstermek için gelecek hafta kuzey ve güneyden başkente gideceklerini dile getirdi.

Bu konuda emniyetle görüşen çiftçilerin liderlerinden Danilo Calvani, basına yaptığı açıklamada, "Emniyetten yeni çıktık, gösteri yapılacak. Pazartesi akşam bir görüşme daha olacak, başka incelemeler de söz konusu ama bu protesto yapılacak. 5'i akşamı tam tarihi açıklayacağız. İtalya'da, Brüksel'deki gibi yapmayacağız. Şimdiye kadar da öyle yapmadık. Bu da bizim Roma'ya ulaşmamızı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Bu arada, basında çıkan haberlerde, çiftçilerin protestoları nedeniyle fiyat artışları karşısında Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin, bazı vergileri erteleme ya da almama gibi uygulamaları değerlendirdiği ifade edildi.

Ülkenin kuzeyinden güneyine farklı kentlerin girişinde yaklaşık bir haftadır durumu protesto eden çiftçilerden bir grup, 1 Şubat'ta emniyet güçleri eşliğinde Milano Merkez Tren Garı önünde eylem yapmıştı. Aynı gün, Brüksel'de toplanan AB liderlerini protesto eden çiftçilerin gösterisi ise olaylı geçmişti.

Başbakan Meloni de Brüksel'deki bu zirvenin ardından yaptığı açıklamada, AB'nin tarım politikalarında "hatalar" yaptığını, bu konuda değişikliğe gitmesi gerektiğini kaydetmişti.

- Avrupa'da çiftçiler eylemde

Son dönemde uygulanan tarım politikaları, başta Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, İtalya ve Macaristan olmak üzere pek çok AB ülkesinde çiftçileri memnun etmiyor.

Avrupa ülkelerinin büyük kısmında çiftçiler, yaşadıkları sıkıntılara dikkati çekmek için traktörleriyle eylem yapıyor.

AB'deki çiftçiler, Birliğin tarım politikalarını, doğa restorasyon hedeflerini, desteklemelerdeki kesintileri, Rusya-Ukrayna Savaşı sonucunda ortaya çıkan yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetlerini, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünlerini ve su tasarruf tedbirlerini yoğun biçimde eleştiriyor.

Çiftçiler, AB'ye, "Yeşil Mutabakat kapsamında karbon gübre ve pestisit kullanımına ilişkin katı kurallar getirerek tarımsal üretimi zorlaştırma" eleştirisinde bulunuyor.