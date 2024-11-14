İtalya'da eğitim hakkı kazandılar, vize alamadılar: Yaklaşık 900 öğrenci mağdur!

İtalya’da çeşitli üniversitelerden kabul alan yaklaşık 1000 öğrenci, eğitim vizesi için başvurdukları İtalya Başkonsolosluğu tarafından aylardır mağdur ediliyor. Eylül ve ekim aylarında kabul aldıkları üniversitelerinde eğitimin başladığına dikkat çeken öğrenciler, vizelerinin verilmemesi üzerine dün İstanbul Beyoğlu’nda bulunan İtalya Başkonsolosluğu önünde basın açıklaması yaptı.

Vize randevularını haziran, temmuz ve ağustos aylarına alan öğrenciler, evraklarında eksik olmadığı ve ailelerinin asgari limit olan 6 bin 200 euronun üzerinde maddi sponsorlukları olmasına karşın sonuç alamayınca İtalyan üniversiteleri devreye girdi.

Üniversitelerin konsolosluklara teyit göndermesine karşın, İstanbul ve İzmir İtalya Konsoloslukları öğrencilerin vizelerini, İtalya’da üniversitelerin açılış tarihinden öncesine vermedi.

Bazı öğrencilerin burs haklarını kaybettiğine dikkat çeken öğrenciler, bir kısmının kira bursunu alamadığını ve konsolosluk tarafından kendilerine bir gerekçe verilmediğine dikkat çekti.

Polis tarafından başkonsolosluk önünde basın açıklaması yapılmasına izin verilmezken öğrencilere adres olarak kurumun karşı çaprazında bulunan Sefer Bostan Çıkmazı Sokağı gösterildi. Polis tarafından açıklama için 15-20 dakika süre tanınırken yapılan basın açıklamasının ardından eyleme katılan öğrenciler ve veliler, yanlarında getirdikleri siyah çelengi kurumun karşısında bulunan binanın önüne bıraktı.

Yapılan açıklamanın ardından öğrenciler tarafından seçilen bir veli İtalya Başkonsolosu Elena Clemente’ye yazılan mektubu teslim etti. Mektupta, eğitim dönemi öncesinde yapılan vize başvurularına ilişkin konsolosluğun dönüş yapmadığına dikkat çekildi. Hiçbir şekilde kurumla iletişime geçemediklerine dikkat çeken öğrenciler mektuplarında, ne maillerine ne de telefonlarına dönüş alamadıklarını ifade etti. 30 Kasım’dan önce öğrenci vizelerinim teslim edilmemesi durumunda yükseköğretim haklarının ellerinden alınacağını belirten öğrenciler, pasaportlarının ve vizelerinin kendilerine teslim edilmesini talep etti.

GEREKÇE ‘YOĞUNLUKMUŞ’

Başkonsolos Clemente ile görüşmesinin ardından BirGün’e konuşan veli şunları söyledi: