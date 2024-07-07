İtalya'da Etna Yanardağı kül ve lav püskürtmeye devam ediyor

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna, kül ve lav püskürtmeye devam ediyor.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, 4-5 Temmuz'da volkanik patlamaların arttığı Etna'da sakin geçen dünün ardından bugün sabaha karşı yeniden kül ve lav püskürtme faaliyetleri gözlendi.

Etna'nın püskürttüğü küller, yanardağın etrafındaki yollar ile Zafferana Etnea, Acireale ve Giarre gibi yerleşim yerlerindeki caddelerin külle kaplanmasına yol açtı.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün (INGV) paylaştığı bilgilerde de günün ilk saatlerinde "Voragine" isimli kraterde yeni patlamaların gözlendiği, yüksek kesimlerde lav akışlarının yaşandığı kaydedildi.

Etna'nın püskürttüğü küllerin yaklaşık 5 kilometre yüksekliğe ulaştığı belirtildi.