İtalya'da "Filistin halkına yönelik soykırım dursun" yürüyüşü yapıldı

İtalya'nın başkenti Roma’da binlerce gösterici, "Filistin halkına yönelik soykırım dursun" çağrısıyla yürüdü.

Farklı sivil toplum kuruluşları ve öğrenci derneklerinin desteğiyle düzenlenen yürüyüşte katılımcılar, başkentin işlek meydanlarından Piramide’den hareket etti ve tarihi amfi tiyatro Kolezyum'un önünden geçerek Vittorio Emanuele Meydanı'na ulaştı.

Binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte göstericiler sık sık, "Özgür Filistin", "Gazze'ye özgürlük", "Katil İsrail" ve "Hepimiz Filistinliyiz" sloganları attı.

Protestocular, Filistin bayraklarının yanı sıra "Soykırımı durdurun", "Siyonizm terördür" ve "ABD, Avrupa, İsrail'in soykırım ortağıdır" yazılı dövizler taşıdı.

Göstericiler, İsrail’in Gazze’ye saldırılarına bir an önce son vermesini ve ateşkes ilan edilmesini istedi.

Yürüyüşe destek veren öğrenci grupları, İtalyan üniversitelerinin İsrail'le bilimsel işbirliği anlaşmalarını durdurması çağrısı yaptı.

Kortej, Birleşmiş Milletler'in (BM) Roma'daki Gıda ve Tarım Örgütü'nün merkezinin önünden geçerken İtalyan güvenlik görevlilerinin, İsrail bayrağının önünde önlemler aldığı görüldü.