İtalya'da "film gibi soygun": 3 milyon avrodan fazla parayı çaldılar

İtalyan basınında "Film gibi soygun" başlığıyla verilen haberlere göre, zırhlı araç 613 numaralı kara yolunda yaklaşık 10 kişilik bir çete tarafından otomatik silahlarla durdurularak soyuldu. Soygunda,

İtalya'nın güneydoğusunda bulunan Brindisi ile Lecce kentleri arasındaki kara yolunda bir zırhlı para nakil aracının soyulduğu bildirildi.

İtalyan basınında "Film gibi soygun" başlığıyla verilen haberlere göre, zırhlı araç 613 numaralı kara yolunda yaklaşık 10 kişilik bir çete tarafından otomatik silahlarla durduruldu.

Soygun sırasında yoldaki 3 otomobil ve 1 minibüs ateşe verilerek kara yolundaki trafik aksatıldı ve güvenlik güçlerinin olaya müdahale etmesi engellendi.

Soyguncular, silah zoruyla açtırdıkları zırhlı araçtan 3 milyon avrodan fazla parayı alarak kaçtı ve bu arada etrafa da birkaç el ateş etti.

Araçların ateşe verilmesi sebebiyle kara yolu ulaşıma kapandı ve uzun araç kuyrukları oluştu.

Emniyet birimlerinin olaya yönelik soruşturmasının sürdüğü aktarıldı.