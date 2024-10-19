İtalya'da G7 karşıtı protestocularla polis arasında arbede yaşandı

İtalyan basınına göre, G7 Dönem Başkanı İtalya'nın, Napoli'de ev sahipliği yaptığı toplantı yaklaşık 2 bin kişilik grup tarafından protesto edildi.

Napoli kent merkezindeki G7 karşıtı yürüyüşe, çok sayıda Filistin destekçisi de ellerinde Filistin bayrakları ve "Soykırım dursun", "Katil, Cani İsrail" dövizleriyle katıldı.

Garibaldi Meydanı'ndan başlayan ve yağış altında gerçekleşen yürüyüşte göstericiler, G7 Savunma Bakanları toplantısının yapıldığı Palazzo Reale’ye (Kraliyet Sarayı) seslerini duyurmak için yaklaşmak isteyince Carita Meydanı'nda polis engeliyle karşılaştı.

Bu sırada polisle göstericiler arasında arbede yaşandı. Güvenlik güçleri, copla müdahale ettiği göstericilerin ilerlemesine izin vermedi.