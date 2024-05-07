İtalya'da grev vakti

İtalya'da toplu taşıma sektöründe çalışanlar, sendikaların çağrısıyla özlük haklarında iyileştirme ve toplu iş sözleşmesi yenileme görüşmelerinin başlaması talebiyle 24 saatlik greve gitti. Farklı sendikaların çağrısıyla gidilen grevde çalışanlar, maaşlara zam, çalışma saatlerinin haftalık 39'dan 35'e saate çekilmesi, iş yerinde güvenlik koşullarının iyileştirilmesi ve 2024-2027 dönemi toplu iş sözleşmelerine ilişkin müzakerelerin başlamasını istiyor.

Alınan 24 saatlik grev kararı doğrultusunda başkent Roma'nın yanı sıra Milano, Torino, Floransa, Bolonya gibi kentlerde toplu taşıma sektörü önemli ölçüde durdu.

Grev, özellikle başkent Roma’da metro ve otobüs seferleri gibi kent içi toplu taşımayı etkiledi.

Öte yandan İtalya’da kamu yayıncısı RAI’de çalışan gazeteciler de 24 saat iş bıraktı. USiGRai, “Özgürlüğümüzü kaybetmektense bir veya daha fazla maaşımızı kaybetmeyi tercih ederiz” dedi.