İtalya'da inşaat halindeki yapının çökmesi sonucu en az 2 kişi öldü

İtalya'nın Floransa kentinde inşaat halindeki yapının çökmesi sonucu en az 2 işçi hayatını kaybetti.

İtalyan itfaiyesinin verdiği bilgiye göre, Floransa'nın Mariti Caddesi'ndeki süpermarket şantiyesi sabah çöktü.

İlk belirlemelere göre, şantiyede çalışan 2 işçi yaşamını yitirdi.

Floransa'nın da bulunduğu Toskana Bölgesi'nin Bölgesel Yönetim Başkanı Eugenio Giani, yaptığı açıklamada, olay anında şantiyede 8 kişinin olduğunu belirterek, "Maalesef kayıplar var. 3 kişi enkaz altından sağ çıkarıldı ve Careggi Hastanesine kaldırıldı. Herhangi bir işaret alamadığımız 3 işçiyi arama çalışmaları sürüyor." dedi.

İtfaiye ekipleri, arama kurtarma köpekleriyle, işçileri bulmak için çalışmalarına devam ediyor.

Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella ise kentte yarın için yas ilan etti.

Görgü tanıkları, çökme anını "Bomba patlamasına benzeyen çok yüksek bir ses çıktı." şeklinde anlattı.

Başbakan Giorgia Meloni de hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı ve gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.

İşçi ölümlerini protesto etmek üzere bazı sendikaların Toskana Bölgesi'ndeki şubeleri de bugünkü vardiyaların son 2 saati için acil greve gitme kararı aldı.