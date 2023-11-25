İtalya'da kadınlara yönelik şiddet protesto edildi

İtalya'nın birçok kentinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yürüyüşler düzenlendi.

Avrupa'da kadın cinayetleri sayısının yüksek olduğu ülkelerden İtalya'da son olarak ay başında Vigonovo'da 22 yaşındaki Giulia Cecchettin'in eski erkek arkadaşı Filippo Turetta tarafından öldürülmesi, bu yılki 25 Kasım gösterilerinin daha geniş katılımla yapılmasına neden oldu.

"Non Una di Meno" (Bir Kadın Daha Eksilmesin) isimli sivil inisiyatifin girişimiyle düzenlenen yürüyüşe, on binlerce kişi katıldı.

Etkinlik, Circo Massimo alanında Giulia Cecchettin ve öldürülen tüm kadınlar anısına yapılan 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı. Göstericiler, antik amfi tiyatro Kolezyum'un önünden San Giovanni Meydanı'na kadar yürüdü.

Kadınlara yönelik şiddeti protesto amacıyla birçok göstericinin yanaklarına kırmızı boya sürmesi dikkati çekti.

Yürüyüşte, çok sayıda Filistin bayrağının taşındığı da görüldü.

Bir grup gösterici, Kolezyum'un duvarlarının dibine kadar giderek burada meşaleler yakıp, dövizler açtı ve kadınlara yönelik şiddeti protesto etti.

Yürüyüşe katılan Anna, "Kadınlara yönelik şiddete karşı tepki göstermek için buradayım. Her türlü psikolojik ve fiziksel şiddetin karşısındayız ve buna daha fazla katlanamıyoruz. Bu, uzun yıllardır süren ataerkil dönemin meyvesidir ve artık hoş göremeyeceğimiz şiddete yol açmaktadır." dedi.

Ülkede büyük tepki uyandıran Giulia Cecchettin cinayetine de değinen Anna, "Bu kabul edilemez. Öldüren bu insanlar hapishanelerde çürümeli." diye konuştu.

Gösteriye destek verenlerden Luca da "Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve kadına yönelik şiddet konusunda kolektif bir farkındalığın olması gerektiğini göstermek için bugün burada yer almanın önemli olduğunu düşünüyorum. Yapısal sorunların adını doğru koymanın önemli olduğunu düşünüyorum, bugün bu meydan da bunu veriyor." ifadelerini kullandı.

Başkent Roma'nın dışında Milano, Torino, Perugia ve Napoli gibi diğer kentlerde de geniş katılımlı yürüyüşler yapıldı.

Bu arada, ülkede 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Roma'nın tarihi simge yapılarından Kolezyum ve başbakanlık sarayı Chigi gibi önde gelen binaları kırmızı renkle aydınlatıldı.

Başbakan Giorgia Meloni de bu özel güne yönelik yaptığı açıklamada, İtalya'da her 3 günde 1 kadının hayatını kaybettiğine dikkati çekerek, "Kanunlar var, kurumlar var. İtalyan kadınlarının bunu bilmesi gerekiyor. Korkulara sahip olmanın normal olduğunu düşünmeyin, aşkın acı da verebileceğini düşünmeyin. Biz özgürüz ve kimse bizden bu özgürlüğü alamaz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) maçlarında da futbolcular ve hakemler, kadınlara yönelik şiddeti protesto için yanaklarına kırmızı boya sürerek sahaya çıktı.

Basında yer alan haberlere göre, İtalya'da yılbaşından bu yana 103 kadın, cinayete kurban gitti.