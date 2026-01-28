İtalya'da Kış Olimpiyatı öncesi ICE tartışması büyüyor

İtalya’nın gelecek ay ev sahipliği yapacağı 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatı öncesinde, ABD’nin Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi’ne (ICE) bağlı ekiplerin oyunlar sırasında ülkede bulunacağına ilişkin haberler tartışma yaratmaya devam ediyor.

Giorgia Meloni hükümeti, gelen tepkilerin ardından ICE’nin sahada görev yapmayacağını, yalnızca “masadan destek” vereceğini savundu.

ABD’de göçmenlere yönelik sert uygulamalarıyla tepki çeken ICE’nin olimpiyatında görev alacağı iddiaları, hafta sonundan bu yana muhalefet ve sivil toplumun gündeminde.

İlk doğrulama ICE’den gelirken, İtalya İçişleri Bakanlığı da akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla ABD’li ekiplerin rolünü teyit etti.

"SOKAKTA GÖREV YAPMAYACAKLAR"

İçişleri Bakanlığı'nın X üzerinden yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi’nin ABD’nin Roma Büyükelçisi Tilman J. Fertitta ile görüştüğü, bu görüşmede ICE’ye bağlı İç Güvenlik Soruşturma Birimi’nden (HSI) analistlerin yalnızca diplomatik misyonlarda görev yapacağı bilgisinin paylaşıldığı belirtildi. Açıklamada, HSI’nın sahada operasyon yürütmeyen bir birim olduğu vurgulandı.

Bakanlık, oyunlar sırasında tüm güvenlik faaliyetlerinin tamamen İtalyan makamlarının kontrolünde olacağını savunurken, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de ICE ekiplerinin sokaklarda görev yapmasının söz konusu olmadığını ileri sürdü.

Ancak bu açıklamalar, muhalefet ve sendikalar açısından ikna edici bulunmadı.

MUHALEFET: ICE’IN ADI BİLE KABUL EDİLEMEZ

Muhalefetteki Daha Fazla Avrupa Partisi’nin lideri Riccardo Magi, yapılan açıklamaların “tatmin edici olmadığını” belirterek, ICE’nin İtalya’da herhangi bir rol üstlenmesinin dahi kabul edilemez olduğunu söyledi.

5 Yıldız Hareketi’nin Temsilciler Meclisi grup başkanvekili Riccardo Riccardi ise Meloni hükümetinin açıklamalarının ülkeyi “alay konusu” haline getirdiğini ifade etti.

Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala da bir radyo programında yaptığı değerlendirmede, ICE ekiplerinin demokratik güvenlik anlayışıyla bağdaşmadığını vurgulayarak, “Trump’a bir kez olsun hayır demek mümkün değil mi?” diye sordu.

Ülkenin en büyük işçi sendikalarından Genel İş Konfederasyonu (CGIL) da ICE’nin olimpiyatlar için İtalya’da bulunmasının “demokrasiye atılmış bir tokat” olacağı uyarısında bulundu.

ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR KRİZİ BÜYÜTTÜ

Tartışmalar, Il Fatto Quotidiano gazetesinin 24 Ocak’ta yayımladığı ve ICE ekiplerinin olimpiyatlarda görev alacağını ileri süren haberle başlamıştı. İçişleri Bakanı Piantedosi, bu haberin ardından ICE’nin İtalya’da faaliyet göstermediğini savunmuştu.

Ancak kısa süre sonra, İtalyan devlet televizyonu RAI’nin iki muhabirinin ABD’de ICE ajanları tarafından tehdit edildiğine ilişkin görüntülerin yayımlanması, kamuoyundaki kaygıları artırdı.

Lombardiya Bölgesi Başkanı Attilio Fontana’nın, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun ICE ekiplerince korunacağını söylemesi de hükümetin söylemleriyle çelişti.

Tüm bu gelişmeler, Meloni hükümetinin “sahada yok” söylemine rağmen, ICE’nin varlığına dair soru işaretlerini büyütürken, muhalefet olimpiyatlar üzerinden “güvenlik” adı altında normalleştirilmeye çalışılan iş birliklerine karşı uyarılarını sürdürüyor.