İtalya'da Meloni hükümeti ve savaşların protesto edildiği yürüyüşte Filistin'e destek

İtalya'nın başkenti Roma'da sendikaların girişimiyle yapılan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin ve savaşların protesto edildiği yürüyüş, Filistin'e destek gösterisine sahne oldu.

Vittorio Emanuele Meydanı'nda başlayan yürüyüş, kent merkezindeki caddelerden geçerek Ulaştırma-Altyapı Bakanlığının bulunduğu Porta Pia'ya kadar sürdü.

Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı kortejde Filistin bayrağı açılırken, göstericiler ellerinde taşıdıkları dövizlerde Meloni hükümetini ve Avrupa Birliği'ni İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı çıkmayarak suç ortağı olmakla suçladı.

Göstericiler sık sık "Özgür Filistin", "Nehirden denize özgür Filistin" ve "Özgür Gazze" sloganları atarken, Filistin bayrağı renginde meşaleler de yakıldı.