İtalya'da muhalefet lideri Conte'den "İsrail'e silah yardımı askıya alınsın" çağrısı

İtalya'da muhalefet partisi 5 Yıldız Hareketi (M5S) lideri ve eski Başbakan Giuseppe Conte, İtalyan hükümetini, İsrail'e yönelik silah tedarikini hemen askıya almaya çağırdı.

Parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde dün akşam Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'ye yönelik "sorular" oturumunda söz alan muhalefet lideri Conte, hükümetin İsrail-Filistin çatışmasındaki pozisyonunu eleştirdi.

Parlamento aritmetiğinde ikinci büyük muhalefet partisi konumundaki M5S'nin lideri Conte, "İsrail'e silah tedarikini hemen askıya alın. Benim hükümetim, zamanında bunu bazı ülkelere yaptı. Bunu yapmak için eksik olan tek şey: cesaret." dedi.