İtalya'da olumsuz hava koşulları, sel ve heyelanlara yol açtı

İtalya'nın kuzeybatısında etkili olan şiddetli yağışların, Piyemonte ve Valle d'Aosta bölgelerinde sel ve heyelanlara neden olduğu bildirildi.

İtalyan basınındaki haberlerde, ülkenin kuzeybatısındaki Piyemonte ve Valle d'Aosta bölgelerinde devam eden sağanaklar nedeniyle çok sayıda nehirde taşkınlar yaşandığı ve bazı yüksek kesimlerde de heyelanların meydana geldiği belirtildi.

Söz konusu bölgelerdeki heyelan ve sellerin maddi hasarlara neden olduğu ifade edildi.

Özellikle şiddetli yağışlar nedeniyle Piyemonte Bölgesi'ndeki dağların yamaçlarından şelaleyi andıran şekilde yağmur sularının aktığı aktarıldı.