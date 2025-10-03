İtalya'da on binler Gazze için sokakta: Soykırımı durdurun!

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı, İtalya genelinde birçok kentte on binlerce kişinin katıldığı yürüyüş ve mitinglerle protesto edildi.

İsrail ordusunun dün akşam Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na Akdeniz'in uluslararası sularındaki saldırısı ve aktivistleri yasa dışı şekilde alıkoyması, İtalyan kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

Filoya saldırı haberinin dün akşam saatlerinde gelmesinin ardından birçok kentte meydanlara inen on binlerce kişi, bugün de gösterilerini farklı noktalarda sürdürdü.

"İSRAİL İLE ANLAŞMALARI SONLANDIRIN"

Başkent Roma'da akşam saatlerinde binlerce kişi, ellerindeki Filistin bayraklarıyla tarihi arena Kolezyum'un önünde bir araya geldi.

Göstericiler, "Her şeyi engelleyeceğiz", "Her şeyin bedelini ödeyeceksiniz", "Özgür Filistin" sloganları atarak, yarınki genel grevde ülkede işleyişi durduracaklarını belirtti.

Protestocular, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de aralarında olduğu bazı liderlerin üzerine kanlı el basılmış fotoğrafları ile "Soykırımı durdurun", "İsrail ile anlaşmaları sonlandırın" yazılı dövizler taşıdı.

Gösterinin organizatörleri, soğuk ve rüzgarlı havaya rağmen buradaki yürüyüşe 50 bin kişinin katıldığını duyurdu.

Milano kentinde de yaklaşık 20 bin kişi, Küresel Sumud Filosu'na İsrail ordusunun saldırmasını protesto etti.

ÇEŞİTLİ ŞEHİRLERDEKİ DESTEK GÖSTERİLERİ

Ulusal basında çıkan haberlere göre, ülkenin farklı şehirlerinde de protesto gösterileri düzenlendi.

Ülkenin kuzeyindeki Torino'da, göstericiler protestolarını Caselle Havalimanı pistine kadar taşıdı. Göstericilerin piste çıkması sebebiyle havalimanındaki uçuşlar kısa süreliğine aksadı.

Floransa, Livorno ve Pisa kentlerinde de çok sayıda gösterici, protestolarını tren garlarına taşıyarak, İsrail'in hem filoya hem de Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Güneydeki Napoli'de ise Filistin destekçileri ve öğrencilerden oluşan grup, protesto gösterisiyle Napoli limanının girişini kapatmaya çalıştı.

BOLOGNA VE PALERMO'DA POLİS, GÖSTERİCİLERE COPLU MÜDAHALEDE BULUNDU

Bologna kentinde sabah saatlerinde İsrail'e yönelik protesto sırasında, göstericiler eylemlerini Bologna Garı'na taşımak isteyince güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldi.

Çıkan arbedede polis, coplu müdahalede bulunarak öğrencileri uzaklaştırdı.

Ülkenin güneyindeki Palermo kentinde de akşam saatlerinde çoğunluğu öğrencilerden oluşan grup, filoya yönelik saldırıyı protesto etti.

Protestocular, limana yürümek isteyince burada güvenlik güçleriyle aralarında arbede çıktı.

Polisin, ellerini havaya kaldırarak gelen göstericileri kalkanlarıyla iterek coplaması görüntülere yansıdı.

İtalya'da yarın da işçi sendikaların çağrısıyla ülke genelinde genel greve gidilmesi ve pek çok yerde protesto gösterilerinin yapılması bekleniyor.