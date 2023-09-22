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İtalya'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 52 kişi gözaltına alındı

Ajans Haberleri
  • 22.09.2023 14:24
  • Giriş: 22.09.2023 14:24
  • Güncelleme: 22.09.2023 14:24
Kaynak: AA
İtalya'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 52 kişi gözaltına alındı

İtalya'da organize suç örgütü "Ndrangheta"ya yönelik operasyonda 52 zanlı yakalandı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, İtalyan Jandarması (Carabinieri), ülkenin güneyinde Kalabriya bölgesi merkezli suç örgütü Ndrangheta'ya yönelik "Karphantos" adı verilen operasyon düzenledi.

Yaklaşık 400 güvenlik görevlisinin katıldığı operasyonda, 52 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 38'i çıkarıldıkları mahkemenin kararı doğrultusunda tutuklandı, 6'sına ev hapsi verildi. 8 kişi de denetimli serbestlik çerçevesinde şartlı bırakıldı.

Zanlılara uyuşturucu kaçakçılığı, gasp, soygun ve kara para aklama gibi suçlamalar yöneltildi.

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