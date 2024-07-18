İtalya'da orman yangınına müdahale eden 2 itfaiye eri hayatını kaybetti

İtalya'nın güneyindeki Matera kenti yakınlarındaki makilik alanda çıkan yangını söndürmek üzere müdahale eden ekiplerden 2 itfaiye erinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İtalyan İtfaiyesi (Vigili del Fuoco), X hesabından yaptığı paylaşımda, Matera vilayetine bağlı Nova Siri beldesindeki makilik alanda çıkan orman yangınını söndürmeye çalışan ekipte görevli Nicola Lasalata ile Giuseppe Martino'nun yaşamını yitirdiği ve ikisinin de 45'er yaşında olduğu belirtildi.

Nova Siri Beldesi Belediye Başkanı Antonello Mele, basına yaptığı açıklamada, "Onlar, evleri tehlike altında ve zor durumda olan bir aileyi kurtarmaya çalışıyorlardı ancak uçurumdan düşerek, alevler arasında kaldılar" dedi.