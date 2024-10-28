İtalya'da siber casusluk skandalı: 'Süper Polis' çete lideri çıktı

İtalya'da bir siber casusluk çetesinin, devletin veri tabanından iş, siyaset ve şov dünyasından bazı isimlere ait özel bilgileri ele geçirdiği ve bunları farklı kötü amaçlarla kullandığı iddia edildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre Milano Mafya ve Terörle Mücadele Savcılığının yürüttüğü soruşturmayla, bir siber casusluk şebekesi ve yasa dışı faaliyetleri ortaya çıkarıldı.

BİLGİLER MİLYONLARCA EURO KARŞILIĞINDA SATILMIŞ

Soruşturmayla ilgili haberlerde, bir dönem üst düzey yetkilere sahip olması sebebiyle "süper polis" olarak anılan eski polis Carmine Gallo ile Milano Fuar Vakfı Başkanı Enrico Pazzali tarafından yönetildiği iddia edilen bir siber casusluk şebekesinin, ünlü simalara ait hassas ve özel bilgileri devletin veri tabanından yasa dışı şekilde ele geçirerek bunları dosyalayıp, milyonlarca avro karşılığında sattıkları ileri sürüldü.

Soruşturmada, söz konusu casusluk şebekesinin, ele geçirdiği bu bilgileri, bazı iş dinamiklerini ve kamu prosedürlerini etkilemede kullanma amacı taşıdığı ifade edildi.

Şebekenin, aralarında Senato Başkanı Ignazio La Russa ile çocukları, AC Milan kulübünün başkanı Paolo Scaroni, Devlet Yatırım Bankası'nın (CDP) Başkanı Giovanni Gorno Tempini gibi bazı üst düzey siyasilere ve bankacılara ait bilgileri ele geçirip, bunları mafya gibi organize suç örgütlerine ve başka gizli servislere sızdırdığı kaydedildi.

Soruşturmada ayrıca casusluk şebekesinin, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya atanan bir elektronik posta adresini de kopyaladığı ve kötü amaçlı kullandığı iddiası da yer aldı.

Siber casusluk soruşturması kapsamında, eski süper polis Gallo, Pazzali ve elinde 15 terebayta denk 800 bin veriye sahip olduğu iddia edilen Nunzio Samuele Calamucci'nin de aralarında olduğu 6 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan bazılarının ev hapsinde tutulduğu bildirildi. Aralarında lüks gözlük imalatçısı Luxottica'nın kurucusunun oğlu Leonardo Del Vecchio'nun da olduğu yaklaşık 60 kişinin de soruşturulduğu belirtildi.

Mafya ile Mücadele Savcısı Giovanni Melillo, soruşturmaya dair yaptığı açıklamada, gizli veriler için "devasa ve endişe verici" bir pazar ortaya çıkardığını söyledi.

Savcı Francesco De Tommasi, yaptığı açıklamada, "Bunların, bu ülkenin demokrasisi için bir tehlike teşkil eden bireyler olduğunu söylemek abartı olmaz." ifadesini kullandı.