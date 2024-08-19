İtalya'da tekne battı: 1 ölü 6 kayıp

İtalya'da Palermo açıklarında 56 metre uzunluğunda yelkenli bir gezi teknesinin fırtına nedeniyle battığı ve olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise kaybolduğu bildirildi.

İtalya basınında çıkan haberlerde, son günlerde ülke genelini etkileyen yağış ve fırtınalı havanın, Palermo kentinin 20 kilometre doğusundaki Porticello açıklarında bir teknenin bu sabah yerel saatle 05.00 sıralarında batmasına yol açtığı belirtildi.

Sahil Güvenlik ve itfaiye ekiplerinin, batan teknedekilere yönelik düzenlediği operasyonda 15 kişiyi kurtardığı ancak 6 kişinin kayıp olduğu, 1 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı.

Teknenin 49 metre derine battığı ve kayıpları arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Kayıpları arama çalışmalarına havadan bir helikopterin de destek verdiği kaydedildi.

İngiliz bayrağı taşıyan teknede bulunanların İngiltere, Yeni Zelanda, Sri Lanka, Fransa, İrlanda, ABD ve Kanada vatandaşları oldukları öğrenildi.