İtalya'da teleferik kazası: 100 kişi mahsur kaldı

İtalya’nın kuzeyindeki Macugnaga belediyesinde bulunan Al Moro teleferiğinde kaza meydana geldi.



İtalyan İtfaiyesi, teleferiğin iki kabininin üst ve alt istasyonlardaki yapılara çarptığını açıkladı.



Alt istasyondaki teleferik operatörünün ve üst kabindeki 15 yolcudan 3’ünün yaralandığı bildirildi.

Kaza sonucu üst istasyonda yaklaşık 100 kişinin mahsur kaldığı belirtildi.



İtfaiye ve kurtarma ekiplerinin olay yerindeki tahliye çalışmaları devam ediyor.