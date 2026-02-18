İtalya'da tepkilerin odağında Kenan Yıldız var

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray’ın sahasında Juventus’u 5-2 mağlup ettiği karşılaşma, İtalya’da geniş yankı uyandırdı.

Sarı-kırmızılıların Gabriel Sara ile bulduğu ilk gol öncesinde topu kaybeden isim olan Kenan Yıldız, eleştirilerin merkezine yerleşti.

İtalyan spor medyası, genç futbolcunun bu pozisyon sonrası oyundan düştüğünü savundu. Sport Mediaset, “Onun seviyesindeki bir oyuncunun bu tür gecelerde çok daha farklı bir performans sergilemesi beklenirdi” değerlendirmesinde bulundu.

"EN İYİ FORMUNDA DEĞİL"

Eurosport Italia ise sert ifadeler kullandı: “Türk takımının 1-0 öne geçtiği pozisyonda topu kaybetti. En iyi formunda değil; hız ve parlaklık yok. Kötü.”

Benzer şekilde Il Messaggero, “Galatasaray’ın golünde topu kaybetti” diyerek hataya dikkat çekti.

Eleştirilerin tonu giderek sertleşti. Il Mattino, “Hem hücumda hem savunmada etkisizdi, Galatasaray’ın ilk golünde hata yaptı” ifadelerini kullanırken; Calciomercato, “İlk gole yol açan hata maç boyunca onu derinden etkiledi” yorumunu yaptı.

"ESKİ HALİNDEN ESER YOK"

La Repubblica, Kenan Yıldız için “Eski halinden eser yok” ifadesini kullanırken, Virgilio Sport da “Sara’nın golüne yol açan top kaybını yaptı, sol kanatta Sallai tarafından boğuldu” değerlendirmesinde bulundu.

Genç oyuncunun psikolojik olarak da oyuna dönemediği öne sürüldü. 90min, “Ceza sahası kenarında yaptığı dikkatsizlik gole neden oldu. Hatanın ardından telafi etmek için hiçbir şey yapmadı” ifadelerine yer verdi.

Leggo ise sakatlık vurgusu yaparak, “Ciddi hata Sara’nın golüne yol açtı. Dizindeki problem de düşünüldüğünde en iyi gecesi değildi” yorumunu yaptı.

"HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI"

Son olarak Corriere dello Sport, “Yıldız hayal kırıklığı yarattı. Topu kaybetti ve Sara gol attı. İstanbul gecesi tarihe geçmeyecek” ifadeleriyle eleştirileri özetledi.

İtalyan basınında oluşan ortak görüş, Kenan Yıldız’ın erken yapılan hatanın etkisinden çıkamadığı ve maçın geri kalanında beklenen katkıyı veremediği yönünde oldu.