İtalya'da trenin çarptığı 5 demir yolu işçisi öldü

İtalya'da Torino-Milano demir yolunda gece saatlerinde çalışma yapan işçilere bir trenin çarpması sonucu 5 işçi hayatını kaybetti.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Torino-Milano demir yolu hattı üzerinde yer alan Brandizzo İstasyonu yakınındaki hatta dün gece saatlerinde bakım çalışması yapan işçilere bir tren çarptı. Olayda 5 işçinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kazanın, demir yolu işçilerinin 1 numaralı platformda ray bakım ve yenileme çalışmalarına başladığı sırada gerçekleştiği ve olay anında trenin saatte 160 kilometre hız yaptığının tespit edildiği belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan Ivrea Savcılığının, olayın nasıl gerçekleştiğini araştırdığı ve işçilere çarpan trenin makinistinin de sorgulanacağı kaydedildi.