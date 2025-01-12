İtalya'da tutuklu bulunan İranlı mühendis Abedini serbest bırakıldı

İtalya'da 16 Aralık 2024'te ABD'nin talebi üzerine gözaltına alınan ve o tarihten bu yana Milano'da tutuklu bulunan İranlı mühendis Muhammed Abedini'nin serbest bırakıldığı bildirildi.

İtalya Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Adalet Bakanı Carlo Nordio, Milano Temyiz Mahkemesi’ne İran vatandaşı Muhammed Abedini hakkındaki tutuklama kararının kaldırılması talebini gönderdi." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık açıklamasında, İtalya ile ABD arasında suçluların iadesini düzenleyen anlaşmanın 2. maddesi uyarınca, her iki tarafın kanunlarına göre cezalandırılabilen suçlarda iadenin mümkün olabileceği, bu nedenle Abedini'nin ABD'ye iade edilmesini mümkün kılacak durumun bu koşullarda söz konusu olmadığı belirtildi. Abedini'ye yöneltilen ABD yasalarına göre suç olan unsurun, İtalyan yasalarında suç olarak kabul edilen bir davranışa denk gelmediği ifade edildi.

Milano Temyiz Mahkemesi'nin acilen toplanarak, Bakan Nordio'nun talebini değerlendirdiği ve 38 yaşındaki İranlı mühendisin serbest bırakılması kararı aldığı basına yansıdı.

Abedini'nin bugün gündüz saatlerinde Milano'daki Opera cezaevinden tahliye edildiği ve İran'a doğru yola çıktığı bildirildi.

İtalyan basınında, İran kaynaklı çıkan haberlere dayanılarak, Abedini'nin İran'a varmak üzere olduğu belirtildi.

- Ne olmuştu?

Muhammed Abedini, 16 Aralık 2024'te Milano Malpensa Havalimanı'nda ABD’nin kendisi hakkındaki tutuklama talebi nedeniyle İtalyan güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı.

38 yaşındaki Abedini'nin, Ürdün'de bir yıl önce 3 ABD askerinin öldürüldüğü bir insansız hava saldırı (İHA) aracı ürünlerini ihraç etmekle suçlandığı ve ABD'nin iadesini istediği basına yansımıştı.

Abedini'nin İtalya'da tutuklanmasından üç gün sonra İran'da İtalyan gazeteci Cecilia Sala'nın gözaltına alındığı haberleri çıkmıştı.

İtalyan basınında Sala'nın gözaltına alınmasının, Abedini’nin tutukluluğuyla bağlantılı olabileceği haberleri yer alırken, Tahran yönetimi bu iddiaları reddetmişti.

İtalya ile İran arasındaki görüşmeler sürerken İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, 5 Ocak'ta Florida'da ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump ile görüşmüştü. Basında, Başbakan Meloni'nin, Sala konusunu Trump'un dikkatine getirdiği haberleri çıkmıştı.

Diplomatik görüşmeler neticesinde İran, Sala'yı 8 Ocak’ta serbest bırakmış ve İtalyan gazeteci aynı gün ülkesine dönmüştü.

Sala'nın dönüşünden 4 gün sonra ise Abedini'nin serbest bırakıldığı haberi çıktı.