İtalya'da üniversite öğrencilerinden Filistin'e destek eylemi

İtalya'daki Napoli Orientale Üniversitesi'nde bir grup öğrenci, Filistin'e destek amacıyla eylem yaptı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, bir grup öğrenci Filistin'e destek için Napoli Orientale Üniversitesi'nin merkez binası Giusso Sarayı'nda bir araya geldi.

Öğrenciler, sarayın balkonundan "Zafere kadar Filistin'le" yazılı bir pankart açtı.

Öğrenciler yaptıkları yazılı açıklamada, yiyecek, su, yakıt erişiminin engellendiği, okulların ve hastanelerin bombalandığı Gazze'de "fiili bir soykırım" olduğunu kaydederken, bugüne kadar 10 bin Filistinlinin öldürülmesini "benzeri görülmemiş bir katliam" ve "gerçek bir etnik temizlik" olarak niteledi.