İtalya'da ve Malta'da Filistin'e destek gösterileri yapıldı

İtalya'nın Milano kentinde ve Malta'nın başkenti Valetta'da Filistin’e destek ve dayanışma gösterileri yapıldı.

İtalya'nın kuzeyindeki Milano kentinde yaşayan Filistinliler, Filistin davasına destek veren İtalyanlar ve bazı Arap ülkelerinden katılımcılar, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin’e destek için Monumentale Mezarlığı'nın önünde bir araya geldi.

Buradan yürüyüşe geçen 1000'i aşkın kişi, ellerindeki Filistin bayraklarıyla "Özgür Filistin", "Gazze kazanacak" şeklinde slogan atarak Sempione Caddesi'ne kadar yürüdü.

Göstericiler, Gazze'ye yönelik bombalamaları ve özellikle çocukların öldürülmesini protesto etti.

Bazı göstericilerin, caddedeki İtalyan devlet televizyonu RAI'nin bölge müdürlüğü önünden geçerken RAI’ye tepki gösterdiği görüldü.

Malta'nın başkenti Valetta'da parlamento binası önünde Filistin'e destek gösterisi yapıldı.

Times of Malta gazetesinin haberine göre, bir grup gösterici, Filistin'e destek için bir araya gelirken, hemen ateşkes olması için çağrıda bulundu.

Destek gösterisinde yapılan konuşmalarda, "Filistin'deki soykırım sona erene kadar İsrail'e yaptırım uygulanması" çağrısı yapıldı.

Göstericiler, açtıkları büyük Filistin bayrağıyla başkent Valetta caddelerinde Filistin'e destek için yürüdü.

- İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 207’ye yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 250 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 86 Hizbullah mensubu öldü.

- Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

Hamas ile İsrail arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu,1 Aralık'ta “insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.