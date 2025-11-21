İtalya'da Virtus Bologna - Maccabi Tel Aviv maçı öncesi protesto: "İsrail'e kırmızı kart göster"

İtalya’nın Bologna kentinde, Basketbol Avrupa Ligi'nin (Euroleague) 12'inci haftasındaki Virtus Bologna-Maccabi Tel Aviv karşılaşması öncesinde İsrail takımı protesto edildi.

Bologna’da bu akşamki maç öncesinde binlerce kişi şehir merkezindeki Maggiore Meydanı'nda bir araya gelerek, Maccabi Tel Aviv’e ve İsrail takımlarının uluslararası spor müsabakalarında yer almasına tepki gösterdi.

Ulusal basına yansıyan bilgi ve görüntülere göre, eyleme katılanlar "İsrail'e kırmızı kart göster" dövizi açarak, Gazze’de Filistinlilere yönelik soykırım yapan İsrail’in spor müsabakalarından men edilmesini istedi. Eylemci kitle "Filistin’e özgürlük" slogan attı.

BARİKAT KURULDU, MEŞALELER YAKILDI

Kentteki yürüyüş sırasında, Lame Caddesi'nde güvenlik güçleri eylemcilere müdahale etti.

Güvenlik güçleri, kitleye tazyikli su sıkarak müdahale ederken, bazı eylemcilerin çöp kutularıyla barikat kurduğu ve meşalelerle karşılık verdiği görüldü.

İtalya'da dün oynanan EA7 Emporio Armani Olimpia Milano-Hapoel maçı öncesinde Milano kentinde de İsrail ekibi protesto edilmişti.