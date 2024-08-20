İtalya'da yangın çıkan bir feribottaki 274 kişi tahliye edildi

İtalyan Rainews24 kanalının haberinde, Piombino Limanı'ndan Elba Adası'na sefer düzenleyen "Corsica Sardinia Ferries" şirketine ait "Corsica Ferries 3" isimli feribotun bugün öğleden sonra acil durumla karşılaştığı belirtildi.

Feribotun seferine başladıktan kısa süre sonra makine dairesinden dumanların çıkması nedeniyle Piombino Limanı'na geri döndüğü ifade edildi.

Yangın sebebiyle feribot kapaklarının çalışmadığı, bu nedenle 274 yolcunun acil durum kaydıraklarıyla gemiden tahliye edildiği bildirildi.

İtalya Sahil Güvenlik ve itfaiye ekiplerinin de yolcuların tahliyesinin ardından makine dairesindeki yangına müdahale ettiği kaydedildi.

Yolculardan yaralanan olmadığı, sadece bir yolcunun olay sırasında panik atak geçirdiği ifade edildi.