İtalya'dan depremin vurduğu Fas'a acil yardım teklifi

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin, 7 büyüklüğündeki depremle sarsılan Fas'a, ülkesinin acil yardım teklifini sunduğu bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tajani’nin Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile telefon görüşmesi yaptığı ve deprem nedeniyle taziyelerini ilettiği belirtildi.

Açıklamada, Tajani'nin Burita'ya, Fas'a her türlü insani yardımı sunmaya hazır olduklarını, özellikle sağlık tesisleri ve hastanelerin faaliyetlerini destekleyecek unsurları gönderebileceklerini ifade ettiği aktarıldı.

Ayrıca açıklamada Bakan Tajani'nin, İtalya'nın Rabat Büyükelçisi Armando Barucco ile sürekli iletişim halinde olduğu ve depremden etkilenen İtalyanlara yönelik yardım faaliyetleriyle ilgili gelişmeleri takip ettiği kaydedildi.

Açıklamada, İtalya’nın Rabat Büyükelçiliği ve Kazablanka Başkonsolosluğu aracılığıyla deprem bölgesindeki 500’den fazla İtalyan vatandaşına da bakanlığın acil durum birimi vasıtasıyla gerekli desteğin verildiği belirtildi.

Bu arada, Sivil Savunma ve Denizcilik Politikaları Bakanı Nello Musumeci de Fas'a arama-kurtarma ekipleri ile 1000 yataklı çadır ve ekipman gönderebileceklerini bildirdiklerini, talep gelmesi halinde ekiplerin yola hemen yola çıkabileceğini kaydetti.

- Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem

Fas'ta 8 Eylül'de gece yerel saatle 23.10'da merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremin, başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilediği belirtilmişti.

Fas İçişleri Bakanlığı, depremde 2 bin 122 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 421 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.