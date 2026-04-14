İtalya'dan İsrail kararı: Savunma anlaşmalarının otomatik yenilenme işlemi askıya alındı

İtalya, İsrail ile olan savunma anlaşmalarının otomatik yenilenme işlemini askıya aldı.

Kararı Başbakanı Giorgia Meloni duyurdu.

İtalyan hükümet kaynaklarına dayandırılan uluslararası haberlerde, askıya alma kararının doğrudan mevcut anlaşmaların iptal edilmesi anlamına gelmediği, ancak söz konusu savunma iş birliklerinin “otomatik uzatma” maddelerinin devre dışı bırakıldığı ifade edildi. Bu adım, anlaşmaların gelecekte her biri için ayrı siyasi değerlendirme yapılmasını zorunlu kılıyor.