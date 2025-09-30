İtalya'dan Sumud Filosu kararı: Abluka zorlanırsa donanma eşlik etmeyecek

İtalya, Küresel Sumud Filosu'nun İsrail'in ablukasını zorlaması durumunda donanmasının filoya eşlik etmeyeceğini açıkladı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani LA7 kanalında katıldığı bir yayında, Gazze'ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Filo ile ilgili gelişmelerde sağduyunun galip gelmesini umduğunu dile getiren Tajani, "İsrail Dışişleri Bakanı'ndan şiddete başvurmamalarını istedim. O da şiddet olmayacağını söyledi. İsrail'in deniz ablukasının ihlal edilmesine izin vermeyeceği aşikar. Filoyu ablukayı kırma girişiminde bulunmaması konusunda uyardık. Ne olacağını bilmiyoruz" dedi.

Tajani, bölgedeki İtalyan donanmasına ait geminin filoya nereye kadar eşlik edeceğine ilişkin ise “Donanmamız da ablukanın kırılması durumunda, filoya eşlik edemeyecek, çünkü çatışma ihtimali yok. Ayrıca kendi denizcilerimizin (askerlerimizin) güvenliğini de garanti altına almalıyız" diye konuştu.

Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu 20 maddelik barış planından memnun olduklarını ifade eden Tajani, ateşkesin gelmesini umduklarını söyledi.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, geçen hafta filodaki İtalyan vatandaşlarına yardım için donanmaya ait bir fırkateyni filonun yakınlarına gönderdiklerini açıklamıştı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de 24 Eylül'de yaptığı açıklamada, bölgeye gönderdikleri fırkateynin askeri güç kullanmasının öngörülmediğini belirtmişti.