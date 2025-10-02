İtalya'dan Sumud Filosu'na destek: Genel İşçi Konfederasyonu'ndan genel grev kararı
İtalya’nın en büyük sendikası İtalya Genel İşçi Konfederasyonu, İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na müdahalesine tepki olarak cuma günü genel grev çağrısı yaptı. Napoli başta olmak üzere birçok kentte protestolar düzenlendi, tren seferleri durduruldu.
Kaynak: AA
İtalya Genel İşçi Konfederasyonu, Küresel Sumud Filosu’na destek amacıyla genel grev çağrısında bulundu.
İtalya’nın en büyük sendikası İtalya Genel İşçi Konfederasyonu, İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na müdahalesinin ardından harekete geçti.
Konfederasyon, Küresel Sumud Filosu’na destek amacıyla cuma günü genel grev çağrısında bulundu.
İtalya’da ayrıca Napoli dahil birçok kentte İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na müdahalesi protesto edildi.
Gösteriler, Napoli’de tren seferlerini durdurdu.