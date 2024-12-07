İtalya'dan Suriye'deki çatışmalar için siyasi çözüm vurgusu

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Dışişleri Bakanlığı'nda Suriye'deki İtalyan vatandaşların tahliyesiyle ve bu ülkedeki gelişmelerle ilgili bölgedeki büyükelçileriyle yaptığı görüşmelerin ardından bakanlıktaki kriz masasında İtalyan basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

İtalyan basınındaki haberlere göre Tajani, Doha'da Türkiye, Rusya, İran ve Birleşmiş Milletler'in de katılımıyla yapılan görüşmelere atıfta bulunarak, "Bizim desteklediğimiz hedef, Orta Doğu'nun istikrarında önemli bir yer tutan Suriye'de barış ve istikrarı garanti altına alacak, askeri olmayan, siyasi bir çözüm. Doha'da devam eden görüşmelere güveniyor ve destek veriyoruz. Bu toplantıdan siyasi bir çözümle bir anlaşmaya varılmasını umuyoruz ve tüm tarafları bu yönde ilerlemeye teşvik ediyoruz" dedi.

Tajani, Suriye krizine ilişkin olarak G7'deki ortaklarıyla "sürekli temas" içinde olduklarını ifade etti.

İlk kaygılarının Suriye'deki 300 kadar vatandaşına yönelik olduğunu ve onları korumaya çalıştıklarını, vatandaşlarının durumunun kontrol altında olduğunu belirten Tajani, bu kişilerin tahliyesine yönelik çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Bakan Tajani, Şam'daki büyükelçiliklerinin tahliyeleri organize etmeye hazır olduğunu da söyledi.

"SİVİLLERİN KORUNMASINI İSTİYORUZ"

Şam, Doha, Tel Aviv, Amman, Beyrut, Tahran, Bağdat, Abu Dabi, Kahire, Riyad, Moskova ve Ankara'daki büyükelçileriyle görüşmeler yaptığını belirten Tajani, bölgedeki durumla alakalı Başbakan Giorgia Meloni'ye de bilgi verdiğini kaydetti.