İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, İsrailli mevkidaşı ile görüştü

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'a "sahadaki ciddi durumdan son derece endişe duyduklarını" aktardı.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tajani ve Katz'ın, bugün Roma'da bir araya geldiği belirtildi.

Tajani’nin Katz’a İtalya’nın 11 Mart'ta Birleşmiş Milletlerin (BM) gıdayla ilgili kuruluşları Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Gıda Programı (WFP) ile Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ile başlattığı "Gazze için Gıda" girişimi hakkında bilgi verdiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tajani, "İsrail’den daha fazla kara geçişi açmasını ve gerekli sağlık ve gıda materyallerinin Gazze Şeridi’ne ulaşmasını kolaylaştırmak için deniz koridorunu hemen faaliyete geçirmesini talep etmek üzere ilgililerin de katıldığı bir toplantıda ‘Gazze için Gıda’ girişimini Bakan Katz’a sundum. Sahadaki çok ciddi durumdan son derece endişe duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakanlık açıklamasında, Tajani’nin şu ifadeleri yer aldı:

"Gazze’de öldürülen masum sivillerin sayısı hiçbir şekilde haklı gösterilemez. Ayrıca İtalya, G7 Dönem Başkanlığı’nda barış için çalışmaya devam ediyor. İtalya, İsrail ordusunun Refah’ta olası bir kara operasyonuna kesinlikle karşı çıkıyor. İnsani yardımın ulaştırılması, rehinelerin serbest bırakılması için acilen bir ateşkes istiyoruz."

Açıklamada, toplantıda Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardımın ciddi ve kararlı bir şekilde arttırılması için atılması gereken somut adımların Katz ile paylaşıldığı kaydedildi.