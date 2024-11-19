İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndan vize mağduriyeti yaşayan öğrenciler hakkında açıklama

İtalya Dışişleri Bakanlığı, İtalya’da üniversitelerden kabul almalarına rağmen Başkonsolosluğun öğrenci vizesi vermemesi nedeniyle aylardır eğitimlerine başlayamayan ve burslarını kaybeden öğrencilerin durumlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İtalya Dışişleri Bakanlığı, AA muhabirinin Türk öğrencilerin yaşadığı vize mağduriyeti ve geçen hafta İtalya'nın İstanbul Başkonsolosluğunda yapılan basın açıklamasına ilişkin sorularına yazılı yanıt gönderdi.

Bakanlık açıklamasında, Başkonsolos (Elena) Clemente'nin protesto yapan başvuru sahiplerinden bir temsilci ile görüştüğünü açıkladı.

Bakanlık, gerekçe olarak 'yoğunluğu' gösterirken dosyaları mümkün olan en kısa sürede işleme koymak için çalıştıklarını vurguladı

Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

"14 Kasım'da protesto öncesinde Başkonsolos (Elena) Clemente, İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto yapan başvuru sahiplerinin bir temsilcisini kabul etti. Görüşmede, öğrencilere Başkonsolosluğun kalan başvuruları ve ek belgelerin beklendiği dosyaları mümkün olan en kısa sürede işleme koymak için tüm kapasitesiyle çalıştığı konusunda güvence verildi. Protestocu grubun temsilcisine, bazı öğrencilerden istenen ek belgelerin, eksik evrakların tamamlanmasını sağlamak amacıyla talep edildiği ve vize verilmesine yönelik olduğu bilgisi de aktarıldı.

Bakanlık, Türk öğrencilerin İtalyan üniversite sistemine sağladığı olumlu katkının tamamen farkındadır. Dışişleri Bakanlığı, vize taleplerini karşılama konusunda konsolosluğun çabalarına ilişkin güvencelerini teyit eder, geçen yılın yaklaşık 2 bin 600 başvurusuna karşılık, 5 ayda 3 bin eğitim vizesi başvurusunun işleme konulduğunun göz önünde bulundurulmasını hatırlatırız."

NE OLMUŞTU?

İtalya’da üniversitelerden kabul alan yaklaşık bin öğrenci, İtalya Başkonsolosluğu’nun öğrenci vizesi vermemesi nedeniyle aylardır eğitimlerine başlayamadı. 14 Kasım'da İtalya Başkonsolosluğu önünde toplanan mağdurlar ve yakınları, seslerini duyurmak için basın açıklaması yapmıştı. Birçok öğrencinin burs hakkını kaybettiğine dikkat çeken öğrencilerin seçtiği bir veli Başkonsolosla görüşmüştü. Görüşmede vize sorununa ilişkin 'yoğunluk' gerekçe gösterilmişti.