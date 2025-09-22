İtalya Gazze için sokakta: Meloni Hükümeti’ne karşı genel grev

Bugün, 22 Eylül 2025’te İtalya, benzeri görülmemiş bir mobilizasyonla sokaklara çıktı. USB, Cub, Adl ve Sgb taban sendikaları, Filistin halkıyla dayanışma ve Meloni Hükümeti'ne karşı bir genel grev ilan etti. Hükümet, İsrail ordusuna büyük miktarda silah satışı yaparak ve Filistin devletini tanımayarak sürmekte olan soykırıma ortak olmakla suçlanıyor.

Eylem, stratejik tüm sektörleri vuruyor: Toplu taşıma, demiryolları, limanlar, okullar, üniversiteler ve sağlık hizmetleri. Sabah saatlerinde başlayan protesto, sivillerin öldürülmesinde sorumluluk sahibi bir hükümete karşı halkın sesini duyurmayı amaçlıyor.

Limanlarda mobilizasyon özellikle yoğun. Livorno’da Varco Valessini’de onlarca gösterici nöbet tutuyor, kamyon ve otobüslerin geçişi yavaşladı, bazı noktalarda tamamen durdu. Cenova’da iki liman girişi tamamen bloke edildi. Marghera limanında polis, hükümetin işlediği suçları teşhir eden pankart asmak isteyen göstericilere tazyikli su ile müdahale etti. Trieste limanında da girişler, göstericilerin güçlü baskısı altında. Limanlardaki yoğun gösteriler, özellikle hükümetin İsrail’e silah sevkiyatları yaptığı limanlarda gerçekleşiyor; halk, bu transferlerin durdurulmasını talep ediyor.

Demiryolu ulaşımı da felç durumda. Milano Merkez İstasyonu işgal edildi, barikatlar kuruldu, polisle çatışmalar yaşandı. Trende ciddi gecikmeler ve iptaller meydana geldi. Roma terminal istasyonu güvenlik gerekçesiyle kapalı, bölgesel hatlarda uzun gecikmeler yaşanıyor. Napoli, Torino ve Bologna’da ray işgalleri, otoyol blokajları ve sokak çatışmaları sürüyor; protesto yaygın ve kararlı.

Sokaklar, “Işbirliğe Hayır!” sloganlarıyla dolu. Roma’da Piazza dei Cinquecento’dan Porta Maggiore’ye uzanan yürüyüşte 20–30 bin kişi Meloni hükümetinin politikalarını protesto etti. Palermo’da yaklaşık 20 bin öğrenci ve öğretmen kortejdeydi. Milano, Bologna, Napoli, Trieste ve Marghera*’da liman ve yol blokajları, barikatlar ve polisle çatışmalarla eylemler devam ediyor.

Bugünkü grev sadece bir protesto değil, soykırıma silah temin eden hükümete karşı örgütlü bir itaatsizlik, suç ortaklığına ve siyasi sessizliğe karşı bir duruş anlamına geliyor. Limanlarda toplanan halk, özellikle hükümetin İsrail’e silah sevkiyatını durdurmasını talep ediyor. Bu, Filistin’le dayanışma içinde olan ve savaşın, yıkımın aracı olmayı reddeden İtalya halkının sesi.