İtalya-İran gerginliği: Roma Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, X hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın başkenti Tahran'da gözaltına alınan 29 yaşındaki İtalyan Gazeteci Cecilia Sala'ya ilişkin açıklama yaptı.

"Hükümet, Cecilia Sala'yı tutuklandığı ilk günden bu yana evine geri getirmek için aralıksız çalışmaktadır." ifadesini kullanan Tajani, İran'ın Roma Büyükelçisinin söz konusu olayı görüşmek üzere Dışişleri Bakanlığına çağırıldığını kaydetti.

Tajani, "serbest kalana kadar Sala ve ailesinin yalnız bırakılmayacağına" vurguladı.

"DERHAL SERBEST BIRAKIN" ÇAĞRISI

İtalyan gazeteci Sala, 19 Aralık'ta gazetecilik faaliyetleri kapsamında bulunduğu İran'da gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınmadan önce 18 Aralık'ta yayınladığı son Instagram paylaşımında, kısa bir süre önce tutuklanan İranlı bir komedyen ile yaptığı röportajdan bahseden Sala'nın gözaltına alınma gerekçesinin bilinmediği kaydedilmişti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Tahran'daki bir hapishanede tutulan Sala'nın bu süreçte iki telefon görüşmesi yapabildiği belirtilirken, İtalyan diplomatların gazetecinin yasal durumu ve tutukluluk koşullarını açıklığa kavuşturmak için çalıştığı bilgisi paylaşılmıştı.

İtalya Dışişleri Bakanlığı, İran hükümetine İtalyan gazetecinin "derhal serbest bırakılması" talebinde bulunmuştu.