İtalya, İsrail-Filistin çatışmasının yayılmamasını istiyor

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail-Filistin çatışmasının bölgeye yayılma riski olduğunu ve bunun gerçekleşmemesi için çalıştıklarını söyledi.

Lüksemburg'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde İtalyan basınına açıklama yapan Tajani, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Diplomatik yolun her zaman ödül kazandıran bir yöntem olduğunu dile getiren Tajani, "Savaşın bölgeselleşmesini önlemek, gerilimi düşürmek için çalışmaya devam ediyoruz. Çatışmanın yayılma riski var ve bu nedenle bunun gerçeğe dönüşmemesini sağlamak için çalışıyoruz. Lübnan ve İran'ın, çatışmanın parçası olmamasını sağlamalıyız. Hepimiz, ABD ve AB, diplomatik yol üzerinde çalışıyoruz. İtalya öncü bir rol üstleniyor. Amaç, Orta Doğu'nun yanmasını önlemek." ifadelerini kullandı.

Hamas ve Hizbullah'ın İsrail'e yönelik roket atışlarına son verilerek, çatışmanın azaltılması gerektiğini söyleyen Tajani, "Hamas'ın istediğini yapmasına izin verilemez. İsrail, kendini savunma hakkına sahiptir. Ancak bu orantılı bir şekilde, Gazze'deki sivil halkı ayrım gözetmeksizin vurmadan olmalı." dedi.

Antonio Tajani, İsrail'de ve Gazze'dekilerin yanı sıra rehine alınanlar da dahil olmak üzere bölgedeki İtalya vatandaşlarının durumunu anbean takip ettiklerinin bilgisini paylaştı.

Tajani, İtalya'ya yönelik herhangi bir terör saldırısı riski olmadığını, bununla beraber gardlarını almaları gerektiğini de ifade etti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1873’ü çocuk, 1023'ü kadın olmak üzere 4 bin 651 kişinin öldüğünü, 14 bin 245 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 18 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 24 Hizbullah üyesi ile biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.