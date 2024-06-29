İtalya'nın EURO 2024'ten elenmesi, İtalyanları üzdü

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda İtalya'nın İsviçre'ye 2-0 yenildiği maçı dev ekranlardan izleyen İtalyanlar, maç sonunda büyük üzüntü yaşadı.

Almanya’nın ev sahipliğinde oynanan EURO 2024'ün son 16 turundaki İtalya-İsviçre maçı, İtalya'nın farklı kentlerinde kurulan dev ekranlarda binlerce İtalyan tarafından ilgiyle izlendi.

Başkent Roma'da "Citta dell’Altra Economia" isimli açık alan başta olmak üzere şehrin farklı noktalarına kurulan dev ekranlarda karşılaşma takip edildi.

Ülkenin kuzeyindeki ikinci büyük kent Milano'da da Merkez Tren Garı önünde kurulan dev ekranda binlerce İtalyan taraftar maç için bir araya geldi.

Maç içinde gelen İsviçre'nin golleri İtalyan taraftarlarını üzdü.

İsviçre'nin İtalya'yı 2-0 yenmesiyle İtalyan taraftarlar hayal kırıklığıyla ve üzgün şekilde dağıldı.