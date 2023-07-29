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İtalya'nın güneyinde bir fil sirkten kaçtı

Ajans Haberleri
  • 29.07.2023 17:12
  • Giriş: 29.07.2023 17:12
  • Güncelleme: 29.07.2023 17:13
Kaynak: AA
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İtalya'nın güneyinde bir fil sirkten kaçtı

İtalya'nın güneyindeki Calabria bölgesinde sirkten kaçan bir fil kayıplara karıştı.

BBC'nin haberine göre, Calabria bölgesinde sirkten kaçan fil, otoyolda bir süpermarkete doğru ilerlerken görüldü.

Bölge sakinleri filin gezdiği görüntüleri BBC ile paylaşırken videoda "Gezmeye çıkmış. Süpermarkette bir fil." ifadeleriyle şaşkınlığını ifade etti.

Filin nerede olduğu henüz bilinmezken İtalyan polisi ise BBC'nin fille ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.

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