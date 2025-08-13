İtalya'nın Lampedusa adası açıklarında batan teknelerdeki en az 20 göçmen hayatını kaybetti

İtalya’nın Lampedusa adası açıklarında göçmenleri taşıyan botun alabora olması sonucu en az 20 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin ise halen arandığı bildirildi.

İtalyan basınındaki haberlere göre, İtalya'nın en güney noktasını oluşturan ve coğrafi olarak ülkenin diğer bölgelerinden çok Afrika'ya yakın olan Lampedusa adası açıklarında göçmenleri taşıyan botun alabora olması sonucu en az 20 kişi hayatını kaybetti.

Kurtarma ekipleri şu ana kadar 20 cesede ulaşırken, kayıp olan kişileri arama çalışmaları devam ediyor. Teknede 70-80 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.