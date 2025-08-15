Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarındaki gemi kazasında can kaybı 27'ye çıktı: Onlarca kişi kayıp

İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında meydana gelen trajik gemi kazasında yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi.

Dünya
  • 15.08.2025 10:25
  • Giriş: 15.08.2025 10:25
  • Güncelleme: 15.08.2025 10:31
Kaynak: AA
İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarındaki gemi kazasında can kaybı 27'ye çıktı: Onlarca kişi kayıp
Fotoğraf: AA

İtalya’nın Lampedusa Adası açıklarında iki göçmen teknesinin alabora olması sonucu, aralarında 1 yaşında bir kız çocuğu ve üç gencin de bulunduğu en az 27 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi kayboldu.

İtalyan Sahil Güvenliği, 60 kişinin kurtarılarak Lampedusa’ya götürüldüğünü, çoğunun durumunun stabil olduğunu ancak dört kişinin hafif kırıklar nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Bölgede İtalya sahil güvenlik ekipleri ve polisler arama kurtarma çalışmalarını sürdürdü.

Teknede 70-80 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.

BirGün'e Abone Ol