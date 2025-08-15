İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarındaki gemi kazasında can kaybı 27'ye çıktı: Onlarca kişi kayıp

İtalya’nın Lampedusa Adası açıklarında iki göçmen teknesinin alabora olması sonucu, aralarında 1 yaşında bir kız çocuğu ve üç gencin de bulunduğu en az 27 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi kayboldu.

İtalyan Sahil Güvenliği, 60 kişinin kurtarılarak Lampedusa’ya götürüldüğünü, çoğunun durumunun stabil olduğunu ancak dört kişinin hafif kırıklar nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Bölgede İtalya sahil güvenlik ekipleri ve polisler arama kurtarma çalışmalarını sürdürdü.

Teknede 70-80 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.