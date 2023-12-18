İtalya nüfusundaki gerileme eğilimi sürüyor

İtalya nüfusundaki azalma eğiliminin sürdüğü ve 2022 yılında yerleşik nüfusun 58 milyon 997 bin 201 olduğu bildirildi.

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsünden (ISTAT) yapılan yazılı açıklamaya göre, İtalya nüfusundaki düşüş 2022'de de sürdü.

31 Aralık 2022 itibarıyla ülkede ikamet eden kişi sayısı 58 milyon 997 bin 201'e geriledi.

Halihazırda toplam nüfusun yüzde 51,2'sini kadınlar, yüzde 48,8'ini erkekler oluşturuyor.

Ülkede 2022'de 393 bin doğum kaydedildi. Buna göre, 2022'deki doğum sayısı, 2021'e göre 7 bin azaldı.

İtalya'da yaşayan kayıtlı yabancı sayısı, 5 milyon 141 bin 341'e ulaşırken 2021'e göre, ülkede yerleşik yabancı nüfusu yüzde 2,2 arttı.

Yabancı nüfustaki olumlu dinamikler neticesinde azalma sınırlı kalsa da buna karşın nüfus yaşlandı ve düştü.