İtalya, Rusya'nın AB'den bazı basın kuruluşlarına yaptırım uygulama kararını kınadı

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın İtalyan kamu yayıncısı RAI'nin de bulunduğu Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden bazı medya organlarının yayınlarına ve internet sitelerine, Rus topraklarında erişimi engelleme kararını kınayarak tepki gösterdi.

İtalya Dışişleri Bakanlığı, "Rusya Federasyonu'nun İtalyan RAI, La7 kanalı, La Repubblica ve La Stampa gazetelerinin aralarında bulunduğu Avrupa medyasından farklı yayınlara ve internet sitelerine, kendi topraklarında erişimi engelleme kararını şiddetle kınıyor" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin her zaman objektif ve tarafsız bilgi sağlayan İtalyan yayın kuruluşlarına karşı alınan haksız tedbirden ötürü üzüntü duyduğumuzu belirtiyoruz. Bu medya kuruluşları, her halükarda, Ukrayna'nın Rusya Federasyonu tarafından işgal edilmesine bağlı olayların bağımsız yorumuna dayalı objektif bilgi sağlama kriterlerini izlemişlerdir. Rusya Federasyonu'nun kararı, şiddetli, yıkıcı ve yasa dışı bir savaşın etkilerini ortadan kaldırmayan veya hafifletmeyen bir karardır" değerlendirmesi yer aldı.

RUSYA'NIN AB'DEN 81 BASIN KURULUŞUNA YAPTIRIM UYGULAYACAĞI KAYDEDİLMİŞTİ

Rusya Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan yazılı açıklamada, AB'nin, 17 Mayıs'ta RİA Novosti, İzvestiya ve Rossiyskaya Gazeta'ya yaptırım kararı aldığı hatırlatılarak, mütekabiliyet gereği Rusya'nın da AB'den 81 basın kuruluşuna yaptırım uygulayacağı belirtilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığınca yayımlanan yaptırım uygulanacak basın kuruluşları arasında Agence France Presse (AFP), Der Spiegel, El Mundo, RAI, La Repubblica, La Stampa, Belsat, Le Monde ve Politico bulunuyor.