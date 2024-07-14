İtalya Serie A'nın 3 gol kralı, 5 yıl sonra Süper Lig'de yarışacak

Beşiktaş'ın İtalyan forvet Ciro Immobile'yi kadrosuna katmasıyla, İtalya Serie A'da gol krallığı yaşamış Edin Dzeko, Mauro Icardi ve Ciro Immobile, 5 yıl aradan sonra yeniden aynı ligde karşı karşıya gelme fırsatı yakaladı.

Serie A'da gol krallığı yaşayan isimlerden Edin Dzeko, Mauro Icardi ve Ciro Immobile, 2015-2019 yılları arasında 3,5 sezon İtalya'da aynı anda forma giyip karşı karşıya geldi.

2015-2016 sezonunun devre arasında Immobile, Sevilla'dan Torino'ya transfer olurken, 3 isim ilk kez aynı anda aynı ligde boy gösterdi. O sezon Napoli forması giyen Gonzalo Higuain, 36 golle kral oldu. Üç futbolcunun rekabeti bir sonraki sezon başladı.

2016-2017 sezonunda Roma forması giyen Edin Dzeko, 29 golle en fazla gol atan oyuncu olurken, Mauro Icardi 24, Ciro Immobile ise 23 gol kaydetti.

2017-2018 sezonunda İtalya Serie A'da 2 isim gol kralı oldu. Inter forması giyen Mauro Icardi ve Lazio'da oynayan Ciro Immobile, 29'ar golle krallık tahtını paylaştı. Her iki futbolcu da Serie A'da ikinci krallığını yaşadı. Mauro Icardi, İtalya'da yaşadığı 2 gol krallığında da zirvede başka bir isimle birlikte yer aldı.

Icardi, 2019-2020 sezonu başında Paris Saint-Germain'e transfer oldu.

Serie A'nın 3 gol kralı, 5 sezon aradan sonra yeniden aynı ligde mücadele etme şansı yakaladı.