İtalya, Sumud Filosu'na donanma gemisi gönderiyor

İtalya, Gazze’ye insani yardım ulaştırmaya çalışan ve içinde İtalyan vatandaşlarının da bulunduğu Sumud Filosu’na yönelik düzenlenen insansız hava aracı saldırısına sert tepki verdi. Savunma Bakanı Guido Crosetto, saldırıyı “en şiddetli şekilde” kınarken, İtalyan Donanması’na ait çok amaçlı fırkateyn Fasan’ın bölgeye yönlendirildiğini açıkladı. Girit’in kuzeyinde seyreden gemi, olası bir kurtarma operasyonuna destek amacıyla harekete geçirildi. Crosetto, İsrail makamlarının da bu gelişmeden haberdar edildiğini belirtti.

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 50 kadar ülkenin desteğiyle, Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla) adıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı tekneler, 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıkmıştı. İtalya ve Yunanistan gibi ülkelerden de teknelerin katılmasıyla giderek büyüyen filoda, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, sanatçılar, siyasetçiler, çok sayıda avukat, gazeteci ve aktivist bulunuyor.